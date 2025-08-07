Successos
Un vídeo difós a les xarxes destapa un cas de maltractament a un gos en una estació
La col·laboració ciutadana ha estat clau per identificar el responsable i garantir la protecció de l’animal, que ja es troba en una protectora
Alba Díaz
Un vídeo enregistrat des d’un tren a l’estació de Calaf ha revelat un cas de maltractament animal al municipi. A les imatges, difoses aquest dimarts, es pot veure com un pastor Malinois rep cops per part del seu propietari. L’Ajuntament de Calaf, alertat per la ràpida col·laboració ciutadana, va actuar de manera immediata denunciant el cas als Mossos d’Esquadra.
Gràcies a aquesta actuació coordinada i al suport veïnal, aquest dimecres la Patrulla Seprona de la Guàrdia Civil, juntament amb els vigilants municipals i l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, han pogut identificar el presumpte autor dels fets. L’animal li ha estat retirat i ara es troba en una protectora, fora de perill.
Des del consistori han volgut agrair la col·laboració de totes les persones que van alertar sobre el maltractament i han recordat la importància de denunciar aquest tipus de situacions per construir un municipi més segur i respectuós amb els animals.
A més, l’Ajuntament recorda que, segons l’ordenança de civisme i la Llei 7/2023 de protecció animal, tots els animals de companyia han d’estar censats, amb microxip i rebre una atenció adequada. En cas de presenciar un maltractament, cal trucar immediatament al 112.
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra
- Instal·len dues càmeres amb intel·ligència artificial per vigilar que es compleixi el nou reglament del cap de Creus