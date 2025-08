El petit poble de Catalunya on Picasso va superar el seu bloqueig artístic

Pintors, cantants, escriptors. Els artistes sovint experimenten una cosa anomenada bloqueig creatiu: es tracta d’un estat mental en el qual un creador pateix dificultats per generar noves idees o avançar en els seus projectes creatius.

El bloqueig artístic pot estar causat per una varietat de factors que inclouen l’estrès, l’autoexigència excessiva, la falta d’inspiració o estímuls, el cansament o factors emocionals com la falta de confiança en un mateix.

Identificar la causa

No obstant això, quan això succeeix és crucial mantenir la calma i no desesperar-se, ja que aquests obstacles són temporals i es poden superar. Davant d’això, és aconsellable canviar d’entorn, prendre descansos, buscar inspiració en diverses fonts, practicar la creativitat de forma regular i, sobretot, no desanimar-se. Identificar la causa del bloqueig i aplicar tècniques específiques pot ajudar a desbloquejar la ment i recuperar el flux creatiu. A més, explorar noves experiències que no hàgim viscut o visitar llocs nous fora de l’entorn habitual de treball pot generar noves idees i perspectives.

De fet, això és el que va fer el pintor malagueny Pablo Picasso. Durant la primavera de 1906 i amb tot just 24 anys, Picasso va arribar al poble de Gósol (Berguedà, Lleida) decidit a superar el seu bloqueig artístic, i ho va aconseguir.

Les bases del cubisme

El pintor necessitava inspiració per finalitzar el retrat de la seva amiga i mecenes Gertrude Stein, però el que no s’esperava era assentar les bases del cubisme. Durant els 80 dies que Picasso va passar a la localitat, va crear més de 300 obres que van canviar la història de l’art occidental.

Quan va tornar a París, l’artista va aplicar aquestes noves tècniques per complementar el retrat de Stein amb una solució revolucionària per a la pintura d’aleshores: va inserir un cap protocubista sobre un cos.

Poc després, el 1907, pintaria Les demoiselles d’Avignon, obra que marcaria un punt d’inflexió en la història de l’art per la seva ruptura amb les convencions anteriors.

Picasso. / Parlem Picasso

Referent turístic

"La producció de Picasso a Gósol transcendeix l’artista i aporta al relat de la història de l’art algunes de les estratègies creatives més pròpies de la modernitat", assenyala per a El País la historiadora Jèssica Jaques Pi, autora del llibre Picasso en Gósol, 1906: un verano para la modernidad.

I és que Gósol no deixa indiferent ningú: el poble emergeix d’entre les muntanyes pirinenques envoltat per imponents serres que deixen entreveure la seva història al llarg dels segles.

Aquest petit municipi de 55,5 quilòmetres quadrats s’ha convertit en un referent turístic que combina el seu passat històric, simbolitzat pel seu castell medieval del segle XI, amb un entorn natural privilegiat entre el Pedraforca, la serra del Cadí i la serra del Verd.

Aportacions fonamentals

El poble, que conserva la seva essència rural malgrat la proliferació de segones residències, es construeix al voltant de la plaça major, presidida per una escultura de Josep Ricard Garriga que evoca La Dona dels Pans, obra que Pablo Picasso va crear durant la seva transcendental estada el 1906.

Segons la historiadora, durant la seva estada l’artista va desenvolupar tres aportacions fonamentals: davant l’arribada de la fotografia, Picasso va comprendre que "l’art no ha d’imitar la realitat, sinó que és la realitat la que imitarà l’art".

Una exposició permanent

Per honrar el pintor, el 2024 Gósol va inaugurar una exposició permanent dedicada a algunes de les obres que Pablo Picasso va crear al poble. Les visites són gratuïtes i s’ubiquen al Centre Picasso del municipi.

Està oberta els divendres i dissabtes de tot l’any de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h, i els diumenges i festius de 10 h a 14 h.

A més, el municipi ofereix la ruta Picasso, que consisteix en un passeig pel poble de Gósol, trepitjant els mateixos carrers per on Picasso va passejar i es va inspirar. Aquest passeig es realitza escoltant un teatre sonor que transporta a viure algunes anècdotes del geni amb els veïns del lloc. Per a més informació es pot consultar la pàgina web del centre.