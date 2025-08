ERC avisa Illa que el seu futur passa més per Catalunya que per la Xina: "O compleix els acords o tindrà un mal regust"

La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alamany, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que el seu futur passa més per Catalunya que per la Xina. En una entrevista a l'ACN, Alamany ha apuntat que entén que un cap del Govern hagi de viatjar, però ha advertit Illa que o bé es posa a treballar per complir els acords "o tindrà un mal regust aquesta legislatura". En l'àmbit estatal, la número dos d'ERC ha subratllat que trobaria "fort" que el president espanyol, Pedro Sánchez, caigués per no respectar els pactes amb Catalunya i no per la corrupció, en referència al 'cas Cerdán'. "No tindrà els vots d'Esquerra si no compleix", ha asseverat Alamany.

La dirigent republicana ha remarcat que entén que Illa viatgi a la Xina, però l'ha advertit que el seu futur no passa pel país asiàtic sinó per Catalunya. Així, Alamany ha asseverat que Illa ha de defensar més Catalunya que el que ho fa el PSOE si vol que Esquerra s'assegui a negociar els pressupostos catalans a partir del setembre.

La secretària general republicana ha remarcat que és "molt cansat" haver d'insistir el president de la Generalitat perquè tingui "altura de mires" i defensi abans el país que el PSC. "Ja sap què ha de fer per complir amb Catalunya", ha reblat Alamany.

La dirigent republicana ha tornat a recordar les exigències del partit per negociar els comptes del 2026: enllestir el finançament singular, avançar en la recaptació de l'IRPF i en la musculació de l'Agència Tributària Catalana, i en el reconeixement de l'ordinalitat.

En aquest sentit, i després de conèixer-se el pla director de l’ATC, Alamany ha considerat que “la feina d'ERC és la de pressionar i insistir per avançar a favor de Catalunya”. “Nosaltres continuarem treballant per defensar els interessos de Catalunya. I recordant al PSC que la seva obligació és defensar el millor per Catalunya, i no pas el PSOE”, afirma. I és que, com ja han dit en altres ocasions els republicans, Alamany creu que “el problema del PSC és que governar aquest país demana ambició nacional; i no la tenen”. “Tenen l'ambició com si governessin la comunitat autònoma de Múrcia”, ha afegit.

Un president "sense ambició"

Alamany ha defensat que el nou sistema de finançament continuaria sent "singular" si incorporés el principi d'ordinalitat per primera vegada. Al marge que altres autonomies també l'adquireixin: "No em preocupa que Andalusia hi surti guanyant, no hi tinc cap problema", ha garantit. Ha remarcat que la prioritat és blindar l'avenç en la matèria fiscal del finançament català.

La número dos d'Esquerra ha criticat Illa per ser un president "sense ambició", i l'ha alertat que, si res canvia, els socialistes no podran comptar amb els vots dels republicans ni al Parlament ni tampoc a l'Estat. En aquesta línia, Alamany ha retret al president de la Generalitat que estigui "més preocupat" per la Catalunya dels 10 milions que la dels 8 milions actuals.

Sigui com sigui, Alamany ha recordat que qui té el botó de la legislatura és el mateix Illa: "Veurem com arribem", ha manifestat la dirigent republicana, que ha situat el setembre com una "data clau" per veure què vol fer el president del Govern, també en funció del posicionament dels socialistes a Madrid.

Alamany també ha afegit que veu el president de la Generalitat "molt confiat" que el PSOE complirà tots els acords, però que a Calàbria, en canvi, són "bastant escèptics". La secretària general ha deixat clar que Esquerra ja empeny el PSOE, però ha demanat que Illa ho faci "amb més determinació". En aquest sentit, ha alertat que el president s'està jugant el futur del seu Govern.

En aquest àmbit, Alamany ha instat Illa a "plantar-se" davant del PSOE i exigir a Sánchez que "compleixi" amb el criteri d'ordinalitat. Sense aquesta "equitat", Esquerra considera que no es pot transitar cap a un nou finançament que sigui "just".

El compliment dels pactes

Encara sobre el seguiment dels pactes i pel que fa al 'cas Cerdán', Alamany ha valorat que seria "fort" que el govern de Sánchez caigués, però no per la corrupció, sinó per haver incomplert els seus acords amb Catalunya. La secretària general d'Esquerra ha repetit que el president espanyol no tindrà els vots d'Esquerra si no respecta els acords.

Alamany a aprofitat per argumentar que li molesta "l'espantall" de l'extrema dreta que utilitza el PSOE per fer "xantatge": "El que han de fer és complir", ha etzibat. "I la millor recepta contra l'extrema dreta és no ser corrupte", ha conclòs.

Així mateix, la número dos d'ERC ha reiterat que, si hi ha unes eleccions a l'Estat que porten PP i Vox a la Moncloa, la responsabilitat la tindran Sánchez i els socialistes per haver incomplert amb "les expectatives i l'ambició nacional" de Catalunya.

Pel que fa a l'aplicació de l'amnistia, Alamany ha lamentat que encara no estigui aplicada del tot, i que no hagi estat "real ni efectiva" en la seva plenitud. Preguntada per si aquesta legislatura es pot abordar la resolució del conflicte polític -i la defensa que fa Esquerra d'un referèndum-, ha opinat que potser no hi ha marge.

"No sé si hi haurà gaire temps", ha reconegut Alamany. La secretària general, que garanteix que el seu partit no renuncia als seus principis ni objectius, ha remarcat que ERC continua el camí amb la mediació internacional: "Les vies de la internacionalització del conflicte i la mediació continuen obertes, perquè el conflicte no ha acabat", ha manifestat.

"Ara no hi ha cap altre candidat que Rufián"

El portaveu i líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha impulsat les darreres setmanes diverses converses amb partits de l'esquerra espanyola per teixir un "front comú" de cara a les pròximes eleccions a Madrid. Una estratègia que Calàbria ja ha rebutjat, tot i que Rufián manté que és necessària.

Sobre aquesta qüestió, Alamany ha insistit que aquesta proposta no és la d'ERC, i que no és damunt de la taula. De fet, ha constatat que la resta de partits espanyols també l'ha menyspreat.

Preguntada per si Rufián és ara el millor candidat d'Esquerra per a unes pròximes eleccions al Congrés, Alamany ha respost que "ara mateix no n'hi ha cap altre". La secretària general republicana ha argumentat que Rufián és un "actiu" del partit, i ha recordat que encara no hi ha cap cita electoral convocada. "És el nostre major actiu, avui", ha conclòs.

Alamany també ha afirmat que la nova direcció està reconduint la situació després d'un any "convuls" a escala interna. Preguntada pels canvis al partit, de càrrecs polítics, però també de personal tècnic i treballadors, la secretària general ha argumentat que quan es prenen decisions no poden agradar sempre a tothom.

I ha afegit que n'hi pot haver de "doloroses" però que dirigir una organització també vol dir prendre decisions, encara que s'entengui "la dimensió més humana".

Pel que fa al Parlament, Alamany ha garantit que "no es contempla" que l'actual president del grup, Josep Maria Jové, deixi de ser-ho.