Illa promet que Catalunya recaptarà íntegrament l'IRPF el 2028 i fixa l'habitatge com el repte del seu mandat

El president Salvador Illa està convençut que els 7.252,5 quilòmetres que ha recorregut aquest primer any que porta de mandat han servit perquè Catalunya recuperi l’ambició i l’estabilitat que necessita perquè el motor econòmic no es pari. Una economia catalana que marxa a bon ritme –ha crescut un 2,8% interanual en el segon trimestre del 2025 i ha tancat el mes de juny del 2025 amb la xifra més baixa d’aturats des del 2008 (315.084 persones)–, i de la qual se serveix per defensar un model de "prosperitat compartida", amb el qual combina el creixement amb el blindatge dels serveis públics i la intervenció en el mercat de l'habitatge.

I és que al Palau de la Generalitat situen l’accés a una llar digna i la immigració com la seva principal preocupació perquè creuen que són els dos assumptes que poden provocar un esclat social, tot i que això no aparca la voluntat de complir els pactes en finançament i Rodalies que depenen del concurs d’un Govern de Pedro Sánchez sotjat per la corrupció i per la debilitat parlamentària.

No obstant això, aquest divendres, durant el seu balanç del primer any des de Xangai, on es troba de viatge oficial, ha hagut de fer-se càrrec d’un incompliment, ja que Catalunya no recaptarà de forma íntegra l’IRPF el 2026 com va pactar amb Esquerra per a la seva investidura. Un dia després que el Govern anunciés el pla director per reforçar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en el qual no queda clar si podrà gestionar algun dia l’impost en solitari –un aspecte que ja ha sigut criticat per ERC i Junts–, Illa ha assegurat que el 2028 hi haurà una "gestió completa" d’aquest tribut "que és el més important i nuclear". "El Govern no ven fum, sinó que posa sobre la taula un pla realista", ha al·legat, perquè l’enfortiment de l’ATC "no es fa ni en un mes ni en un dia", ha justificat.

La idea és que el 2027 els professionals de l’agència catalana assumeixin només tasques d’"assistència de la campanya de la renda". Un pas previ perquè, ja el 2028, l’ATC faci un salt més, però allà és quan Illa planteja una gestió íntegra, i el pla director una "revisió en l’àmbit de l’IRPF".

Amb els seus 42 diputats, que no n’han tingut prou per poder aprovar uns nous pressupostos per a aquest 2025, està convençut que el compliment dels pactes amb ERC i els Comuns li donarà aire per negociar i treure uns nous comptes públics per al 2026. Unes converses que oficialment començaran al setembre, però les xifres dels quals ja prepara el Govern.

L'habitatge i la seguretat

Illa va prometre construir habitatge públic i continuar posant límit al preu dels lloguers, i ha aprovat el règim sancionador de la llei d'habitatge, tot i que encara està pendent la regulació del lloguer de temporada. Les dades del Govern reflecteixen que el preu mitjà del lloguer a les zones regulades es va situar en 866,72 euros al tancament del primer trimestre (un 1,32% menys en el mateix termini) i que s’ha contingut un augment de preus que havia arribat al 37% en els últims deu anys. Actualment hi ha 40.586 habitatges destinats al lloguer social, 952 més que durant l’any anterior, encara lluny de la promesa de crear 50.000 pisos en cinc anys. Illa també s’ha felicitat per l’activació dels préstecs d’emancipació per pagar el seu primer habitatge, i ha celebrat la reforma de l’administració perquè servirà per agilitar processos burocràtics.

En matèria de seguretat, Catalunya ha registrat una reducció dels delictes del 5,24% en el primer semestre del 2025, cosa que reforça l’aposta d’Illa per ampliar la plantilla dels Mossos d’Esquadra fins als 25.000 agents el 2030 i el reforç dels jutjats, amb 34 noves unitats judicials pactades –10 ja de creades– per aturar la multireincidència. En aquest àmbit també destaca el pla de barris, amb què renovarà fins a 125 municipis per transformar zones degradades i que concep també com un ariet contra l’extrema dreta que es nodreix del conflicte social.

Una porta al món

La projecció internacional és també una carta amb què Illa vol continuar jugant en els pròxims 12 mesos –ha viatjat nou vegades a l’estranger i ha fet 16 visites a altres autonomies–, perquè valora que no només és la manera que Catalunya tingui un aparador al món per caçar inversions, sinó que és també un mirall que reflecteix que durant el procés es van tancar portes a l’estranger. De fet, Illa ha tancat aquest divendres el viatge oficial a la Xina, on ha apostat per "diversificar" l’activitat comercial i obrir-se al mercat xinès.

Torna a Catalunya amb una inversió de l’automobilística Chery a Cornellà de Llobregat, amb l’anunci de l’obertura d’una nova delegació a Pequín, amb el català de tornada a les aules de la universitat xinesa, amb una aliança entre el port de Barcelona i el d’aquesta ciutat per crear un "corredor verd", i amb un nou vol directe. El gegant asiàtic s’ha dedicat a visitar multinacionals com Huawei, però també empreses amb forta implantació com Seat-Cupra, seguint el mantra de "sembrar i regar", cosa que es tradueix a mirar de captar noves inversions i donar suport a les empreses catalanes establertes al continent. Aquí és on ha reafirmat el seu compromís amb les ajudes a les companyies per mobilitzar fins a 1.500 milions per pal·liar els efectes de la guerra aranzelària.

Les infraestructures són un front imprescindible per aconseguir-ho, i Illa tanca aquest primer tram de la legislatura havent complert la seva proposta per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, amb la creació de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya i amb l’impuls al pla del vehicle elèctric.