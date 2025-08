Espanya incompleix les 19 recomanacions anticorrupció del Consell d’Europa

Un avís a Espanya. Amb prou feines dos mesos i mig després del seu últim informe negatiu, el Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Estat (GRECO) ha tornat a amonestar el Govern de

per estar incomplint, totalment o parcialment, les 19 recomanacions per lluitar contra la corrupció que li està fent des del 2019, tot i que sí que reneix alguns avenços en els projectes de llei que estan en tramitació. No obstant, des de l’Executiu esgrimeixen la «mala situació» en què es trobava Espanya referent a la lluita contra la corrupció el 2017 i com s’ha anat «millorant constantment».

En un informe publicat aquest divendres que actualitza l’avaluació d’aquestes recomanacions respecte a un altre de relatiu al 2023, l’organisme anticorrupció del Consell d’Europa remarca que «Espanya no ha implementat ni abordat satisfactòriament cap de les 19 recomanacions contingudes en l’Informe d’Avaluació de la Cinquena Ronda», però matisa que 16 d’elles sí han sigut «parcialment implementades», mentre que en les altres tres no hi ha hagut avenços. A través d’una nota de premsa, el Ministeri de Presidència de

treu pit del compliment parcial d’aquestes 16 mesures, «tres més que en la seva última revisió».

«GRECO lamenta la falta d’accions decisives i resultats tangibles respecte a les recomanacions emeses sobre això», continua l’informe que, a més, afirma que l’evolució que s’han produït en els últims « no són suficients» en vista del que reclama des de ja fa sis anys. Per tot això, l’organisme ha sol·licitat a Espanya que li entregui un informe d’aquí al 30 de juny del 2026 en què li detalli els progressos que hagi fet. Per la seva banda, el Ministeri de Presidència insisteix que el GRECO «reconeix els esforços realitzats durant l’últim any» i reitera el seu «ferm compromís» amb la lluita contra la corrupció.

Les mesures que falten

En l’informe es detalla que el Pla d’Acció per la Democràcia, anunciat per Sánchez el mes de setembre passat, proposa avenços, aquests no s’han realitzat i exigeix millores mesures de transparència; esforços per regular l’acció dels lobbies – actualment hi ha una llei en tràmit al Congrés; o que existeixi l’obligació que els polítics hagin de publicar les seves agendes diàries; o endurir les restriccions per evitar les ‘portes giratòries’. Posa especial interès en la necessitat d’eliminar els aforaments i a introduir mecanismes en la Policia i la Guàrdia Civil perquè les decisions internes siguin transparents.

El Ministeri de Bolaños respon traient pit de «l’aprovació del Projecte de Llei de Transparència i Integritat dels grups d’interès», malgrat que aquesta norma per regular les interaccions dels lobbies amb els polítics estigui en tramitació i acumula ja 20 pròrrogues del termini d’esmenes. El mateix fa amb «l’ esborrany de l’avantprojecte de Llei d’Administració Oberta», el qual és molt lluny de ser una realitat, o d’un futur reial decret «que inclourà una «estratègia global d’integritat».