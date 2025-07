La germana de Cerdán va rebre 22.200 euros de Servinabar, on va treballar

La Hisenda de Navarra ha informat el magistrat del cas Koldo en el Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, que Belén Cerdán, germana de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, va cobrar 22.200,84 euros de Servinabar, empresa que presumptament va rebre adjudicacions d’obra pública que estan sent investigades. Aquesta informació forma part d’un conjunt de documents remesos per la directora del Servei d’Inspecció Tributària de la Hisenda Foral de Navarra com l’hi va requerir el tribunal.

Segons fonts de la defensa de l’ex número tres del PSOE, Belén Cerdán va treballar de l’1 de gener al 30 de juny del 2020 a Servinabar com a administrativa cobrant per mes 2.000 euros nets i després va passar a treballar en una assessoria que porta els comptes de Servinabar. Actualment, figura com a regidora del PSOE al municipi navarrès de Milagro.

En relació amb un altre dels investigats del cas, l’exministre José Luis Ábalos, fonts policials van confirmar que uns desconeguts van entrar ahir a la matinada a l’apartament a Madrid de la seva exdona, Carolina Perles, i es van apoderar d’efectes personals i diners.