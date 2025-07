Junqueras admet que les negociacions sobre el nou finançament van "malament" i en culpa Montero

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha volgut fer aquest dilluns el seu propi balanç del curs polític en què ha reivindicat el paper del seu partit a l’hora de negociar amb el Govern de Pedro Sánchez qüestions com el traspàs de Rodalies, la condonació del deute del FLA i el nou finançament de Catalunya. La seva idea central ha sigut contraposar que, mentre altres formacions es caracteritzen només per "protestar" –Junts?–, ERC intenta "resoldre" els principals problemes que Catalunya té plantejats ara mateix.

No obstant això, ha admès que una d’aquestes negociacions en marxa passa per un moment especialment delicat. El líder republicà no ha tingut objeccions a exposar que les converses amb el Govern socialista sobre el nou finançament "van malament" i n’ha culpat la vicepresidenta de l’executiu i titular d’Hisenda, María Jesús Montero. "No actua com a ministra d’Hisenda sinó com a candidata electoral", ha lamentat. Per als republicans el gran problema de la negociació, doncs, és que consideren que Montero bloqueja un bon acord per a Catalunya perquè això afectaria les seves aspiracions com a candidata a les pròximes eleccions autonòmiques a Andalusia.

Per ERC els problemes de la proposta de nou finançament que ha posat el Govern sobre la taula són dos. En primer lloc, que considera que no garanteix un repartiment just dels recursos entre comunitats, el cèlebre principi d’ordinalitat. En segon lloc, els republicans creuen que no es dona a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) prou autonomia per recaptar els impostos dels catalans.

"No sé si hi haurà un acord amb el ministeri, però si hagués de jutjar-lo per com ha anat fins ara, serà molt difícil" Oriol Junqueras — President d’ERC

Ara el següent pas és veure si ERC compleix la seva amenaça i presenta una proposició de llei al Congrés amb la seva pròpia proposta de finançament per a Catalunya. Els republicans es troben en plena negociació amb els socialistes –i amb altres grups– per veure si poden presentar-la conjuntament, una cosa que li donaria més possibilitats d’aprovar-se que si la presenten individualment. La idea, en definitiva, és presentar la iniciativa "amb altres forces" i, si no és possible, ho faran en solitari. ¿Quan? Junqueras ha ofert un horitzó ambigu: "En les immediates pròximes setmanes".

Si ERC presenta aquesta proposició amb el suport del PSOE significarà que les posicions han avançat i que l’acord és possible. Si ho fa sense més firmes que la seva, significarà que les negociacions segueixen en un punt mort i amb un pronòstic reservat. Aquest dilluns Junqueras ha fet una lectura de la situació una mica pessimista: "No sé si hi haurà un acord amb el ministeri, però si hagués de jutjar-ho per com ha anat fins ara, serà molt difícil". Si no hi ha acord, ERC mantindrà la porta tancada a negociar tant els pressupostos estatals com els catalans.

La nova empresa de Rodalies

L’objectiu original de la compareixença de Junqueras buscava treure pit que aquest dimarts el Consell de Ministres donarà llum verda a la nova empresa que gestionarà Rodalies a Catalunya, una demanda llargament negociada per ERC. La nova empresa, que tindrà la seva seu social a Barcelona, neix com una societat mercantil participada en un 50,1 % per Renfe Viajeros, que manté així la majoria accionarial, i en un 49,9% per la Generalitat, que presidirà el consell d’administració.

El problema ha sigut que, una altra vegada, el servei de trens de rodalies ha tornat a fallar i una incidència a l’estació de Sants ha paralitzat tota la xarxa. Junqueras ha criticat aquesta nova fallada general del sistema i ha assenyalat com a responsables els successius governs del PSOE i del PP en el segle XXI. "Mai han complert les promeses que han fet, tampoc en matèria ferroviària. Zapatero només va complir el 10% de l’execució pressupostària promesa. Rajoy, el 0%".

Malgrat els problemes evidents que registren els trens diàriament, Junqueras ha assegurat que la constitució de la nova empresa de Rodalies contribuirà a millorar el servei, encara que sigui a mitjà termini. "No podem prometre als usuaris de Renfe que els problemes es resoldran en poques setmanes, però si els podem assegurar que hem arribat a un bon acord", ha dit. També ha recordat que fruit d’aquest pacte arribaran 110 combois nous a Catalunya.