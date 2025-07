Puigdemont critica els partits que "surten negociats de casa" i es deixen "renúncies pel camí" quan truquen a Madrid

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat els partits que "surten negociats de casa", i es deixen "renúncies pel camí" quan truquen a la porta de Madrid. S'ha referit així a Esquerra, tot i que no ha mencionat la formació d'Oriol Junqueras, aquest diumenge al migdia. Puigdmeont ha insistit que el president espanyol, Pedro Sánchez, no pot donar "per descomptat" el suport del seu partit. Junts ha celebrat un acte a la plaça del Firal de Prats de Molló i la Presta, a la Catalunya Nord, per celebrar els cinc anys de la seva fundació. Durant la seva intervenció, Puigdemont també ha erigit Junts com el partit dels "manobres de l'esperança" contra els "arquitectes del caos".

Davant d'unes 1.500 persones -segons el partit-, Puigdemont ha defensat el "mètode de Junts". El president de la formació ha assegurat que l'estratègia implica preguntar-se, davant de qualsevol proposta, si és "positiva" per Catalunya, si respecta les competències i identitat dels catalans, si s’han acceptat les seves demandes, i si serveix per avançar cap a la independència "efectiva".

L'expresident del Govern ha reiterat que Junts incomoda als extrems, als populismes i als que "surten negociats de casa". "El nostre vot no es pot donar mai per descomptat, s’ha de guanyar amb el mètode Junts, el de fer avançar Catalunya sense renunciar a l’1 d’Octubre", ha repetit Puigdemont.

A l'acte també hi ha intervingut el secretari general Jordi Turull, que ha insistit que Catalunya necessita "ambició" i no "resignació". El dirigent de Junts ha alertat que, en un moment en què "altres forces" han optat pel "pragmatisme mal entès" i per la "renúncia als grans objectius nacionals", o per l'acceptació d’un "marc mental forà imposat", la seva formació "manté viva la flama de l'1 d'Octubre", i l'ambició de construir un país millor per a tothom i un país "plenament lliure".

Per la seva banda, la secretària d'organització del partit, Judith Toronjo, i l'alcalde del municipi nord-català, Claude Ferrer. En la seva intervenció, Toronjo -també diputada al Parlament- ha destacat la "veu amable" de Junts, que ha definit com l'"alternativa sòlida i clara", davant el "desgovern" de Salvador Illa. L'exlíder de la JNC ha assegurat que Junts manté "viva" la flama de l'independentisme "mai a canvi de res".

Així mateix, ha advertit que la formació ha d'assumir el lideratge d'una "nova etapa". "Ens juguem la nació", ha subratllat Toronjo, que ha cridat a defensar els valors fundacionals de Junts: l'independentisme i la catalanitat, la defensa de la llengua, de la democràcia, el progrés i la justícia social.