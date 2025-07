ERC critica el "supremacisme malaltís" i la "superioritat moral alliçonadora" de Puigdemont

El portaveu adjunt d'Esquerra, Isaac Albert, ha criticat el president de Junts, Carles Puigdemont, per haver dit que els republicans -sense mencionar-los explícitament- "surten negociats de casa" i es deixen "renúncies pel camí" quan truquen a Madrid. A través de 'X', Albert ha lamentat el "supremacisme malaltís" i la "superioritat moral alliçonadora" de Puigdemont: "Es creu que ha nascut per manar i per saber el que és bo o dolent". Puigdemont ha intervingut aquest diumenge al migdia des de Prats de Molló i la Presta, a la Catalunya Nord, per celebrar els cinc anys de la fundació de Junts. L'expresident ha dit que el seu partit és el dels "manobres de l'esperança" contra els "arquitectes del caos".