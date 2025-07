Dues dones mortes, una crítica i cinc ferits de diversa consideració en l'incendi a un prostíbul de Bellpuig

Dues dones han mort, una ha resultat ferida crítica i unes altres cinc persones més han estat afectades de diversa consideració en un incendi a un prostíbul de Bellpuig (Urgell). L'avís del foc s'ha rebut cap a les 9:30 hores del matí d'aquest dissabte i ha afectat el club Estrellas, local situat a la planta baixa d'un edifici a tocar de la carretera N-II. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació amb totes les hipòtesis obertes i no descarten que l'incendi tingui relació amb l'atropellament mortal d'un home a l'estació de tren del mateix municipi i que s'ha produït poc després a escassos metres del local incendiat. Tot i això, les primeres investigacions al local apunten a un fet accidental.

Tot i que encara no es té constància de quantes persones hi havia a l'interior del local, dues dones han quedat atrapades per les flames i han mort. A més, sis persones més haurien resultat ferides de diversa consideració, una de les quals, també dona, es troba en estat crític, segons l'alcaldessa accidental de Bellpuig, Imma Oliva.

El local feia més de 10 anys que estava obert al públic, tenia la documentació en regla i la llicència renovada i mai havia registrat cap aldarull. "Ens ha sorprès. S'han perdut tres vides i estem commocionats per tot el que implica", ha dit Oliva, qui també ha apuntat que s'ha decretat un dia de dol al municipi. Així mateix, l'alcaldessa accidental ha mostrat el seu agraïment als cossos d'emergència per haver actuat "amb rapidesa".

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l'incendi i estan buscant indicis de criminalitat. Així mateix, el cos investiga si els fets tenen relació amb l'atropellament mortal d'un home a les vies del tren al mateix municipi. "La víctima és un home presumptament sense sostre que creuava directament per la via, no per un pas a nivell", ha indicat Oliva.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 9.30 hores del matí en un immoble a l'avinguda de Lleida de Bellpuig. Ràpidament, s'ha activat un dispositiu d'extinció amb una vintena d'efectius amb un total d'onze dotacions: set camions d'aigua, l'autoescala i tres vehicles de coordinació i comandament. A l'arribada dels efectius, han localitzat el foc –totalment desenvolupat– a un local de la planta baixa.