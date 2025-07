Illa garanteix que el curs escolar començarà el 8 de setembre i dona per resolt el caos en les adjudicacions de docents

El curs escolar començarà "quan toca i com toca", és a dir, el 8 de setembre. Així ho ha promès el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia després que el Govern hagi destituït el subdirector general de plantilles, Enric Trens, com a resposta al caos provocat en l’adjudicació de les places docents. Durant la sessió de control al Parlament, en la qual l’oposició ha burxat especialment en aquesta crisi, Illa ha donat per resolt el procés després que, "en menys de tres dies", s’hagi realitzat una nova assignació. No obstant això, les crítiques per part dels sindicats continuen, i segueixen reclamant que l’inici del curs s’ajorni.

Tant ERC i els Comuns, els socis prioritaris del Govern, com Junts han carregat contra el que han definit com una "barrabassada" per la qual s’han de depurar responsabilitats més enllà de "escudar-se" en l’àmbit tècnic. "Les responsabilitats polítiques les assumim totes. Si n’hi ha, les afrontarem", ha assegurat el president, que no ha qüestionat la continuïtat de la consellera d’Educació, Esther Niubó, i que ha defensat que s’ha actuat "donant la cara", amb "transparència" i amb "fermesa". No obstant això, l’oposició no s’ha donat per satisfeta amb la resposta.

L’oposició qüestiona la resposta

"Aquest és un espectacle indigne que ha deixat a l’estacada direccions de centres, alumnes i famílies. És un error descomunal que ha tensat al màxim el sistema educatiu i podria posar en risc l’inici del curs", ha lamentat el president dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, que ha advertit que "no es pot donar per bona" la resolució del procés de designació de places. El seu homòleg de Junts, Albert Batet, ha deixat caure que la consellera Niubó segueix "el mateix camí" que el seu predecessor d’ERC, Josep González-Cambray, amb qui han recordat que ja "es va tocar fons", i ha titllat de "desgovern" la situació.

I per part dels Comuns, David Cid ha assenyalat també el caos i ha emplaçat el Govern a posar fi al decret de plantilles i que "deixi de despistar-se" en qüestions com l’ampliació de l’aeroport del Prat o la Ryder Cup per centrar-se en les escoles, els trens, l’habitatge i les renovables. Illa, per la seva banda, ha respost a tots ells que la situació està resolta i que no s’alterarà el calendari, de la mateixa manera que Niubó ha tornat a demanar disculpes públiques i ha reafirmat el seu compromís amb l’estabilitat de les plantilles dels centres educatius.