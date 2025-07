El Parlament aprova augmentar el finançament de les places d’escola bressol fins als 1.800 euros

El Parlament ha convalidat aquest dimecres el decret del Govern que augmenta el finançament de les places d’escola bressol fins als 1.800 euros, 200 més del que la llei d’educació de Catalunya preveia fins al curs 2028-2029. L’executiu ha aconseguit tirar-ho endavant amb els vots afirmatius d’ERC i els Comuns, que han celebrat que es doni compliment a un dels acords inclosos en la investidura del president Salvador Illa, malgrat que han demanat anar més enllà.

Junts s’hi ha abstingut per estar d’acord amb el fons, tot i que ha acusat el Govern de governar «a cop de decret» i d’haver d’utilitzar «fórmules extraordinàries» per l’«anomalia» que suposa no haver pogut aprovar uns nous pressupostos. Es tracta d’una crítica compartida pels altres grups de l’oposició. El PP, Vox i Aliança també s’hi han abstingut, mentre que la CUP hi ha votat en contra al considerar que la proposta quedava massa curta.

Durant el debat, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha reconegut que el decret és una «resposta institucional» a la «urgència» sorgida en aquest àmbit a causa de la pròrroga pressupostària, però ha reivindicat que aquesta situació no els fa renunciar al seu «compromís» amb el dret a l’educació.

El decret també modifica la llei d’educació perquè els municipis puguin participar en el finançament d’obres i actuacions de reforma als centres educatius públics, i perquè les administracions locals i entitats socials puguin fer ús dels centres fora de l’horari lectiu. A més, permet subscriure concerts educatius amb entitats en relació amb els programes de formació i inserció i de noves oportunitats, donant cobertura legal estable a l’oferta dirigida a joves que no han completat l’educació obligatòria.