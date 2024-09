Mor als 76 anys l'exdiputada i activista Àngels Martínez Castells

L'exdiputada al Parlament i activista Àngels Martínez Castells ha mort aquest diumenge als 76 anys. Va ser diputada per Catalunya Sí que es Pot entre els anys 2015 i 2017 i va destacar per la seva defensa dels serveis públics i la igualtat. És coneguda, sobretot, per haveR retirat de l'hemicicle unes banderes espanyoles que hi havien deixat els diputats del PP. Aquella imatge es va convertir en la seva aparició més icònica. A banda de parlamentària, va ser una figura activa en moviments socials com el 15-M i es va implicar en la lluita contra les retallades en sanitat i educació.