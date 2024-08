L'informe dels Mossos reconeix "errors en el dispositiu" per detenir Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra admeten "errors" en l'operativa i la planificació per detenir Carles Puigdemont en el seu retorn a Catalunya el 8 d'agost passat. Així ho recull l'informe que el cos ha fet arribar al Tribunal Suprem aquest dimarts, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores. Mossos fa autocrítica del dispositiu en el document enviat al jutge Pablo Llarena. L'expresident va tornar a trepitjar Catalunya després de gairebé set anys d'exili coincidint amb el debat d'investidura de Salvador Illa. Després de fer una intervenció en l'acte de benvinguda a l'Arc del Triomf, Puigdemont va desaparèixer entre la multitud i se li va perdre la pista. Posteriorment, va reaparèixer a Waterloo, on ha tornat a viure.

L'endemà de la fugida, el magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena va demanar als Mossos d’Esquadra i al Ministeri de l’Interior informes sobre el dispositiu policial per detenir Puigdemont. Llarena volia així conèixer els elements que van determinar el “fracàs” de l’operatiu des d'un aspecte tècnic policial. En la providència dirigida a Interior el magistrat preguntava quin era l'operatiu inicialment aprovat i disposat per a la seva detecció a la frontera i detenció, així com les ordres posteriors que van ser cursades aquell mateix dijous per a la seva detecció a frontera i detenció, després de la seva fugida.

En dues resolucions, l'instructor de la causa contra l’1-O assenyalava que havia tingut coneixement que Puigdemont va ser present a Barcelona, va protagonitzar un acte públic als voltants del Parlament de Catalunya i que en finalitzar va aconseguir eludir l'ordre de detenció emesa contra ell. Per això, preguntava a Mossos i a Interior qui eren els agents responsables del disseny de l'operatiu, els responsables de la seva aprovació i a qui es va encomanar l'execució o el desplegament operatiu.

L'informe de Mossos

En el document remès al Suprem aquest dimarts per part del cos de la policia catalana, els Mossos fan autocrítica i admeten "errors" en el dispositiu, segons fonts coneixedores. El Confidencial, que ha tingut accés al document, apunta que els agents no van contemplar la possibilitat que Puigdemont tornés a marxar, i que es va poder escapulir perquè el 'dron' que vigilava l'acte de Lluís Companys va seguir la comitiva que anava cap al Parlament, i no el cotxe blanc on va pujar l'expresident.

L'informe del Ministeri

En l'informe que el Ministeri de l'Interior va remetre al Suprem, el contingut del qual es va fer públic dimarts de la setmana passada, indicava que l'Estat va oferir als Mossos d’Esquadra el suport dels cossos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per a l’operatiu de detenció de l’expresident de la Generalitat, però aquests no el van requerir. També apuntava que els dispositius de control i vigilància dels cossos policials de l’executiu espanyol no van detectar “en cap moment” la presència de Carles Puigdemont a fronteres, ports i aeroports, des de que el passat 11 de juny, quan el magistrat instructor del Suprem va decidir mantenir en vigor la seva ordre de detenció. Un cop coneguda la fuga de Puigdemont el passat dijous, el ministeri va reforçar la vigilància en aquests punts.

El ministeri remarcava que la Policia Nacional i la Guardia Civil va mantenir actius els controls a les fronteres durant els dies previs a la fuga de Puigdemont, especialment a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Ara bé, apuntava que en aquest moment, i donada "la competència i les capacitats operatives" dels Mossos, no van portar a terme cap operatiu en paral·lel per detenir Puigdemont.