El Govern i les comunitats acorden “reforçar” les mesures per controlar la verola del mico

El govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat aquest dimecres en la reunió de la Comissió de Salut Pública per analitzar la situació del mpox (verola del mico) “reforçar les mesures per la detecció i el control” del virus, especialment en la vigilància de les noves variants. Per ara, es manté l’estratègia de vacunació dels grups de risc en els col·lectius amb pràctiques sexuals de risc o riscos derivats del seu tipus de feina, i s’estudiarà la vacunació a “grups concrets” de persones que viatgin a països amb casos. Així, la Comissió de Salut Pública descarta per ara vacunar al 100% dels viatgers que vagin a zones afectades i ho farà “en funció del tipus de viatge i característiques personals”.

Així mateix, i segons ha informat el Ministeri de Sanitat, es manté la intenció de fer la donació de dosis de vacunes als països afectats, com a “principal prioritat per al control de l’emergència”.

Actualment, l’Estat espanyol té un “estoc de dosis suficient” i, a més, pot comptar amb les de la “reserva estratègica” de la Unió Europea.