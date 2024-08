Apunyalen el pare de Lamine Yamal en un pàrquing de Mataró

El pare del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha estat apunyalat aquest dimecres a la nit en un pàrquing de Mataró, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts properes al cas. L'home ha estat traslladat a l'hospital Can Ruti de Badalona amb un pronòstic greu. Segons ha informat posteriorment el cos de Mossos d'Esquadra, els fets s'haurien produït a les 21.10 h al barri de Rocafonda de la capital del Maresme, quan una persona ha resultat ferida per una arma blanca. La policia ja ha detingut tres persones presumptament relacionades amb els fets per temptativa d'homicidi.