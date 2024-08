Ramon Espadaler torna al Govern com a conseller de Justícia

Ramon Espadaler (Sant Quirze de Besora, 1963), exdirigent de l'extinta Unió Democràtica de Catalunya, torna al Govern, però aquest cop de la mà del president Salvador Illa, del PSC, i per fer-se càrrec de la conselleria de Justícia. La seva trajectòria en política ve de lluny, amb més de tres dècades de dedicació a l'esquena.

Militant d'Unió des del 1989 i escuder de Josep Antoni Duran i Lleida, va entrar al Parlament com a diputat el 1992 amb CiU, va ser director general d'Administració Local amb Jordi Pujol (1999-2001), va dirigir Medi Ambient entre el 2001 i el 2003, i va estar al capdavant de la conselleria d'Interior a l'etapa del president Artur Mas entre el 2012 i el 2015. Aquesta és la tercera vegada que torna al Govern, ara sota el recer d'un president socialista.

El juny del 2015, i a causa de les tensions entre Unió i Convergència sobre el procés independentista, Ramon Espadaler va anunciar la seva dimissió al capdavant d'Interior. Després de la ruptura amb Convergència, el dirigent es va desmarcar de les tesis independentistes fins a fundar Units per Avançar, que concorre a les eleccions en coalició amb els socialistes des de fa set anys. Abans, a l'àmbit municipal, va ser primer tinent d'Alcaldia a Sant Quirze de Besora durant vuit anys (entre 1991 i 1999) i també a Vic durant dos anys més (des del 1999 i fins al 2001).

Espadaler s'ha consolidat els últims tres anys com a diputat de l'òrbita de confiança d'Illa i s'ha fet càrrec al Parlament dels assumptes de seguretat. Va ocupar el tercer lloc de la llista del PSC a les passades eleccions del 12 de maig. Com el fitxatge de Sàmper, el nomenament d'Espadaler és una picada d'ullet al centredreta, a l'òrbita convergent que no se sent representada per Junts. És llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i màster en doctrina social de l'Església per la Universitat Pontifícia de Salamanca.

Al capdavant de la conselleria de Justícia, Espadaler substituirà Gemma Ubasart, que durant la legislatura passada va haver de bregar amb dures protestes arran de l'assassinat, per part d'un pres, d'una treballadora de la presó Mas d'Enric.