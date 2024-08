Miquel Sàmper serà el titular d'Empresa i Treball en el govern d'Illa

Miquel Sàmper serà el conseller d'Empresa i Treball en el nou executiu de Salvador Illa. Sàmper, provinent de Junts, va ser el titular d'Interior en el govern de Quim Torra, en substitució de Miquel Buch, es va donar de baixa de Junts per discrepàncies amb el partit sobre la llei d'amnistia, el febrer d'aquest any. Com a advocat, Sàmper es feia càrrec de la defensa de l'exconseller Lluís Puig. En els últims mesos se l'ha pogut veure en actes amb Salvador Illa. De fet, es va adherir a la plataforma de suport al líder socialista en les últimes eleccions al Parlament.