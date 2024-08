Elena denuncia un intent de “dinamitar” el ple d’investidura i acusa Puigdemont de mantenir “un comportament impropi”

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha denunciat aquest divendres que l’actitud de Junts i l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont era un intent de “dinamitar” i “deslegitimar” el ple d’investidura de Salvador Illa. En una roda de premsa, Elena ha dit que el dispositiu dels Mossos “no estava preparat per un comportament tan impropi” de Puigdemont, que va desaparèixer just després del seu discurs a Passeig Lluís Companys. Elena ha criticat els “atacs injustos i falsos” contra l’operatiu policial. Segons ell, també es va voler fer un “atac” contra el Govern en funcions per “fer-lo còmplice” de “l’espanyolisme”. El conseller ha acusat Puigdemont i Junts de cometre un “error estratosfèric” i sense “mentalitat d’estat”.

“A la gent no se l’utilitza, i a les entitats tampoc”, ha dit Elena, que ha demanat no “enganyar” els ciutadans per “projectes personals”. El conseller ha defensat l’honorabilitat del cos dels Mossos d’Esquadra, que ha reiterat que han d’obeir les ordres judicials. “Demano als responsables polítics que treguin el cos de Mossos del debat polític”, ha reiterat.