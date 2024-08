Lluís Llach: "Puigdemont m'ha demanat que us notifiqui que està sa, estalvi i, sobretot, lliure"

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha fet públic aquest dijous a la nit a través de la xarxa social X i a petició de Carles Puigdemont que l'expresident està "sa, estalvi i, sobretot, lliure". El cantautor, però, no ha donat detalls d'on es troba en aquests moments Puigdemont, que ha fugit després d'intervenir en l'acte de benvinguda impulsat per les entitats independentistes a Arc del Triomf. De la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha utilitzat X per fer la primera reacció després que se l'hagi vist a Barcelona acompanyant Puigdemont en el seu retorn a Catalunya: "A aquesta hora de la nit em ve molt de gust cridar: Visca Catalunya lliure!".