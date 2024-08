L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, assegura que l'expresident es troba fora de l'estat espanyol

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que l'expresident es troba fora de l'estat espanyol i que els pròxims dies "es dirigirà als ciutadans de Catalunya". En declaracions a Rac1, Boye ha insistit que Puigdemont "va dir que no vindria per entregar-se, ni per lluitar". El líder de Junts porta gairebé 24 hores desaparegut. Dijous quan faltaven pocs minuts de les 9 del matí va aparèixer al passeig Lluís Companys de Barcelona per fer un breu discurs i, acte seguit, ja no se'l va tornar a veure. La policia no el va poder detenir i els Mossos d'Esquadra van activar l'operació Gàbia amb controls a les sortides de Barcelona i a la frontera amb França per trobar-lo.

A més, la policia va detenir dos agents dels Mossos per col·laborar en la fugida. Boye que ha assumit la defensa d'un dels detinguts ha recordat que Puigdemont "no està pres, condemnat o detingut". "no hi ha delicte", ha exclamat mentre ha explicat que és una "detenció il·legal".

També ha comentat que aquest matí hi havia un cotxe dels Mossos d'Esquadra a l'hotel on ha dormit Boye i ha demanat a la policia catalana una "actuació" que estigui "dins d'un marc legal". Així com "deixar-se de cacera de bruixes".

Sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, que els Mossos citaran a declarar per la fugida de Puigdemont, Boye ha dit que està "tranquil" i que donarà explicacions. De moment, tampoc se sap on està.

"Puigdemont ha estat per damunt de les expectatives de tots"

En declaracions a Catalunya Ràdio, Boye ha concretat que Puigdemont va sortir ahir de l'Estat i ha defensat l'expresident. "La intenció era ser president de la Generalitat, assistir al ple, venir a Barcelona i en funció de les circumstàncies les tàctiques es van variant. El que havia de fer era demostrar que no tenia cap por d'entrar a l'Estat", ha dit. Així, ha conclòs que "ell va dir que seria aquí pel ple d'investidura i hi ha estat" i ha indicat que Puigdemont "ha estat per damunt de les expectatives de tots".

Preguntat per si se sabrà alguna cosa de Puigdemont els pròxims dies, ha assenyalat: "Imagino que sí, és una persona que treballa també a l'agost. Estic convençut, no sé el dia hora ni format, però evidentment jo estic convençut que serà així". En tot cas, ha apuntat que no sap quines són les intencions del seu client i seguir a l'exili o no, si bé s'ha mostrat convençut que "la llei d'amnistia s'aplicarà més aviat que tard".

També ha expressat que el que caldria preguntar-se és "per què no es vol aplicar la llei". "Si estan convençuts que no és aplicable al delicte de malversació per què fa dos mesos que no cursen una euroordre?", ha reflexionat.

Nega cap pacte amb els Mossos

D'altra banda, Boye ha negat rotundament que hi hagués cap pacte tancat amb els Mossos sobre la detenció de Puigdemont. De fet, ha explicat que al juny els Mossos van consultar-li si existia aquesta possibilitat i, després de parlar-ho amb el seu client, va informar que no existia l'opció.

L'advocat s'ha mostrat crític amb Interior i els Mossos i ha lamentat que s'utilitzin "desproporcionadament" els recursos públics amb mètodes dissenyats per la lluita antiterrorista per detenir Puigdemont. També ha afegit que cap dels qui va ajudar-lo "ha comès cap delicte".