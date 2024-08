Puigdemont confirma que és a Waterloo i denuncia una "cacera de bruixes" contra els que el van ajudar

L'expresident Carles Puigdemont ha confirmat aquest divendres que és a Waterloo després d'uns dies "extremadament difícils". Ho ha fet a través d'una publicació a la xarxa social 'X', on també ha carregat durament contra el Departament d'Interior, el qual ha acusat de portar a terme una "cacera de bruixes" contra els que el van ajudar. "Em sap molt de greu per les persones que estan reben la ira d'uns responsables polítics i policials que saben que no han estat gens a l'alçada del moment", ha reblat. Puigdemont també ha titllat d'"incomprensible i delirant" el dispositiu policial que es va muntar i que "només" va servir per "molestar els ciutadans".

Puigdemont ha reconegut que ha viscut jornades "d'una tensió difícil d'explicar", afegint que li cal encara un temps per "analitzar la situació política" i posar "en perspectiva" la jornada d'ahir, però ha subratllat que s'ha vist obligat a respondre després de la "deplorable" roda de premsa feta aquest divendres a Interior. En aquest sentit, ha criticat els darrers moviments d'aquest Departament, per part de representants que "s'omplen la boca de lluita antirepressiva".

"L'onada repressora que ha desfermat el conseller Elena i el comissari en cap dels Mossos és digna de Marlaska o de Zoido", ha insistit. També ha afegit que hi ha coses que "s'inventen" en els atestats policials: no "no vaig dur un barret de palla, tampoc no he estat mai en cap maleter, i tampoc no he residit mai a Hamburg".

"Una rebequeria"

D'altra banda, ha lamentat que hi hagi persones que estiguin rebent "la ira" d'uns responsables polítics i policials que han tingut "una rebequeria" en veure que "l'espantós, incomprensible i a voltes delirant dispositiu policial no l'ha entès ningú". Segons Puigdemont, s'ha gastat "inútilment diners públics", que farien més servei combatent la delinqüència i el crim organitzat que no pas "perseguint polítics que no tenen ni una sola condemna i castigant agents pel seu compromís cívic, i no pas perquè hagin comès cap delicte".

L'expresident ha recordat que ja va dir que mai ha tingut la voluntat d'entregar-se voluntàriament, ni tampoc de facilitar la seva detenció. "Em sembla inacceptable que se m'estigui perseguint per raons polítiques i que, al damunt, no s'estigui aplicant la llei d'amnistia", ha dit, "entenc les raons del Suprem però ni l'operatiu ni la reacció dels comandaments polítics i policials dels Mossos és comprensible ni acceptable".

Pel que fa als Mossos, Puigdemont ha opinat que "no se'ls ha de demanar lleialtats a idees i narratives polítiques", com considera que es fa amb altres cossos policials. I de fet, s'ha referit directament al Major Trapero el qual "no era precisament de la corda política del Govern", però que va ha defensat que va actuar "amb una gran responsabilitat i un gran sentit de la institució", que és el que "sí li podíem exigir el conseller Forn i jo mateix com a responsables polítics".

"Quan es va decidir muntar una operació gàbia va ser perquè calia atrapar uns terroristes que acabaven de perpetrar una massacre a la Rambla, no un responsable polític que té una ordre de detenció que tota Europa ha rebutjat i que, per descomptat, no ha matat ningú", ha insistit.

Finalment, Puigdemont ha acabat el missatge deixant clar que la "degradació" a la que s'ha arrossegat el cos "serà molt difícil de revertir". "La via cap a la seva espanyolització va començar amb un tripartit i culminarà amb un govern que el mateix tripartit ha fet possible", ha assenyalat. També ha deixat clar que si Interior li haguessin donat l'escorta que li pertoca, haurien sabut "en tot moment" quin era el seu recorregut per Barcelona i Catalunya.