Capturen un caiman al riu Besòs

El Cos d’Agents Rurals van capturar el dijous a la tarda un caiman (‘Caiman Crocodylus’) al riu Besòs a l'alçada del pont del Potosí, a Santa Coloma de Gramenet.

L'operatiu per atrapar el caiman es va muntar arran de l'avís d'un ciutadà, explica el cos d'Agents Rurals de la Generalitat. Després d'una recerca exhaustiva, van aconseguir localitzar i capturar el rèptil, que ha estat traslladat al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).

No és el primer caiman que apareix a les aigües del Besòs. Un altre exemplar va ser capturat a Santa Coloma l'any 2007 i, un any enrere, va aparèixer un altre més al pantà de Can Borrell, a Collserola. "Amb tota probabilitat ―sostenen fonts municipals―, el caiman va ser abandonat, incomplint la normativa vigent en matèria de protecció d'animals". L'animal gaudeix d'un bon estat de salut.

"És important recordar que aquest tipus de rèptils no són mascotes, i que abandonar-los al medi natural està prohibit i no només posa en perill la seva vida, sinó que també pot afectar greument l'ecosistema local i pot posar en perill la vida d'altres espècies animals autòctons o provocar accidents amb les persones", manifesta la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.