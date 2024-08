Vox titlla "d'esperpent" el retorn de Puigdemont i avisa que farà "el que sigui necessari" perquè sigui detingut

El vicepresident de Vox, Ignacio Garriga, ha titllat "d'esperpent" el retorn de l'expresident de a Generalitat, Carles Puigdemont, als voltants del Parlament una hora abans de l'inici del debat d'investidura de Salvador Illa. En una atenció als mitjans, el líder del partit ultradretà ha carregat contra la "passivitat" del govern espanyol que ha permès la "humiliació" de la tornada del polític de Junts sense ser detingut. Garriga ha fet aquestes declaracions en una concentració convocada per Vox per exigir la detenció de Puigdemont. Poc menys d'un centenar de persones han acudit a la crida de Vox en una mobilització que ha estat en tot moment encapsulada per la policia. El clam més sentit ha sigut el de 'Puigdemont a la presó'.

"Hem hagut d'assistir a un esperpent, a una anomalia democràtica. Hem vist un delinqüent que va protagonitzar un cop d'estat i va malversar fons públics celebrant un míting amb total impunitat", ha etzibat Garriga a les portes del Parlament, on s'ha concentrat una manifestació convocada per Vox per exigir la detenció de Puigdemont.

Garriga ha afegit que la formació "no tolerarà" que entri a la cambra catalana i ha avisat que prendrà "les mesures necessàries" per evitar-ho. "Ens esperarem a les portes del Parlament perquè siguin les forces de seguretat de l'Estat qui el detingui sinó serem nosaltres qui farem el que sigui necessari perquè es detingui Puigdemont", ha afirmat.