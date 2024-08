El Tribunal Suprem recorda que els Mossos tenen l'ordre d'arrestar a Puigdemont

Fonts del Tribunal Suprem (TS) han recordat aquest dijous que els Mossos d'Esquadra tenen l'ordre d'arrestar l'expresident Carles Puigdemont. Segons han indicat des de l'organisme aquest matí, el jutge Pablo Llarena ho va deixar "molt clar" en la seva última interlocutòria, on acordava no aplicar-li l'amnistia pel delicte de malversació. En aquella resolució, el magistrat va aprofitar per recordar les forces de seguretat de l'estat, també a la policia catalana, que l'ordre de detenció nacional pel delicte de malversació agreujada contra el dirigent de Junts continuava vigent i que tenien l'obligació d'aturar-lo i posar-lo a disposició judicial. De moment, els Mossos han activat l'operació Gàbia per localitzar l'expresident.