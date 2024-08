Operació 'Gàbia': els Mossos busquen Puigdemont i blinden la frontera a la Jonquera

Els Mossos estan fent controls a molts vehicles que surten cap a França a la frontera de la Jonquera a l’AP-7 i al Pertús, a la N-II, cosa que provoca llargues cues. Miren l’interior de cotxes, furgonetes i camions amb matrícula espanyola fins i tot obrint el maleter, mentre que als de matrícula estrangera els deixen passar més ràpid, segons ha comprovat l’ACN.

L'expresident ha desaparegut just després de fer un breu discurs al passeig Lluís Companys de Barcelona. Puigdemont ha aparegut per sorpresa a peu pel carrer Trafalgar, prop de l’Arc de Triomf, i ha pujat a l’escenari de l’acte organitzat per JxCat. En acabar el discurs ha anat uns metres acompanyat del president del Parlament, Josep Rull, diversos dirigents del partit, dels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Quim Torra, i del seu entorn més proper, com l’advocat Gonzalo Boye.

La comitiva s’ha dirigit rodejada de periodistes cap al parc de la Ciutadella i el Parlament per al ple d’investidura de Salvador Illa, però a l’expresident català ja no se l’ha vist més. Se sospita que ha agafat un cotxe i ha marxat de la zona.

Paral·lelament, a la Ciutat de la Justícia de Barcelona també s’ha muntat un dispositiu de seguretat per si Puigdemont fos detingut a la capital catalana i hagués de ser traslladat al jutjat de guàrdia corresponent abans de comunicar-ho al Tribunal Suprem. Per evitar aldarulls de possibles manifestants independentistes, les dues entrades del complex judicial estan envoltades de tanques de seguretat i vigilades per antiavalots dels Mossos d’Esquadra. A l’edifici pràcticament no hi ha activitat judicial, perquè el mes d’agost és inhàbil i només es tramiten les causes urgents. No obstant això, hi ha més presència de l’habitual de mossos d’esquadra uniformats i de paisà.