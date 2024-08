Retencions a la Jonquera per l'operatiu policial que busca Puigdemont

Els controls policials per mirar de localitzar l'expresident Carles Puigdemont després de la seva reaparició a Catalunya provoquen retencions a l'AP-7 entre Biure i la Jonquera, on hi ha 8 quilòmetres de cua en sentit nord. En sentit sud, l'autopista registra 3 quilòmetres de cua des de la Jonquera; i a l'Aldea, hi ha 1 quilòmetre de retenció. Trànsit també ha informat de 6 quilòmetres de cua a l'N-II entre Agullana i la Jonquera direcció França.

Alhora, diverses vies de l'entorn de Barcelona han registrat retencions per l'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra. Segons Trànsit, hi ha retencions a la ronda Litoral entre la Barceloneta i la Zona Franca en sentit Llobregat i entre Rambla Prim i Bon Pastor en sentit Besós. També a la ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Esplugues en sentit Llobregat i entre la Vall d'Hebron i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs. A la B-23 s'ha originat 1 quilòmetre de retenció a Esplugues i 4 quilòmetres més entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell.

Els Mossos d'Esquadra han activat l'operatiu 'Gàbia' per localitzar i detenir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha desaparegut just després de fer un breu discurs al passeig Lluís Companys de Barcelona. Puigdemont ha aparegut per sorpresa a peu pel carrer Trafalgar, prop de l'Arc de Triomf, i ha pujat a l'escenari de l'acte organitzat per JxCat. En acabar el discurs ha anat uns metres acompanyat del president del Parlament, Josep Rull, diversos dirigents del partit, dels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Quim Torra, i del seu entorn més proper, com l'advocat Gonzalo Boye.