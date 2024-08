Puigdemont abandona la comitiva i Rull ja és al Parlament per al ple d'investidura

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abandonat la comitiva que ha baixat pel Passeig Lluís Companys en direcció al Parlament. L'expresident, que ha tornat a Catalunya després de gairebé set anys a l'exili, ha desaparegut just després de fer el seu discurs al Passeig Lluís Companys davant de milers de persones, on ha dit que els independentistes no tenen dret a "renunciar" perquè el dret a l'autodeterminació és col·lectiu. Mentrestant, el president del Parlament, Josep Rull, els diputats de Junts i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja es troben dins del recinte de la cambra catalana, que es prepara per començar el ple d'investidura de Salvador Illa. També s'ha vist entrar al Parlament la presidenta de Junts, Laura Borràs i l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.

El ple per debatre la investidura de Salvador Illa està previst que s'iniciï a les deu del matí. Junts ja ha manifestat que demanarà que se suspengui si detenen Puigdemont, que té una ordre de detenció vigent a l'Estat espanyol. ERC i els Comuns s'hi han mostrat favorables també. Així, previsiblement, Rull aturarà el ple. A partir d'aquí, no se sap si s'ajornarà sine die o es proposarà una altra data de celebració.