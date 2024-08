Puigdemont reapareix a Barcelona després de gairebé 7 anys d'exili

Carles Puigdemont ha reaparegut aquest dijous al matí a l'Arc de Triomf de Barcelona després de gairebé set anys a l'exili a Bèlgica. L'expresident ha arribat poc abans de les 9 del matí al passeig Lluís Companys per a la "rebuda institucional" organitzada per Junts i entitats independentistes, i també amb representants d'ERC, la CUP i del Govern de l'1-O. Un cop acabi l'acte, on s'hi han concentrat centenars de manifestants, la intenció del cap de files de Junts és intentar accedir al Parlament, acompanyat d'una comitiva d'uns 300 alcaldes, per a ser present al debat d'investidura de Salvador Illa. El Parc de la Ciutadella té blindat tots els accessos excepte el de Marquès de l'Argentera, on hi ha un control dels Mossos d'Esquadra.