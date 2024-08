Els Mossos tornen a activar l'operatiu 'Gàbia' per trobar Carles Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra han tornat a activar l'operatiu 'Gàbia' per trobar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Els controls han quedat inactius durant unes hores al migdia per raons operatives, segons els Mossos d'Esquadra, però a primera hora de la tarda s'han tornat a posar en marxa. Durant el matí, s'han fet controls en diversos punts, com ara l'avinguda Meridiana de Barcelona, l'AP-2 a l'altura de Soses (Segrià) cap a l'Aragó o a l'AP-7 a la Jonquera i la N-II al Pertús en direcció a França. Agents dels Mossos tornen a fer diferents controls des de primera hora de la tarda d'aquest dijous.