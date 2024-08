Els Mossos no descarten que Puigdemont sigui al Parlament

La fugida de Carles Puigdemont ha desorientat els Mossos d'Esquadra, que han desplegat un operatiu policial per intentar localitzar i arrestar l'expresident. Segons informa la periodista Anna Punsí, els Mossos "no veuen cap lògica al moviment del polític. Preveien que arribés fins a la Ciutadella acompanyat de Josep Rull i que fos detingut abans d'entrar a la Cambra catalana. No es descarta del tot que estigui dins de l'edifici".