Els Mossos activen l'operatiu 'Gàbia' per localitzar Puigdemont

Els Mossos d’Esquadra han activat l’operatiu ‘Gàbia’ per localitzar i detenir l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha desaparegut just després de fer un breu discurs al passeig Lluís Companys de Barcelona. Puigdemont ha aparegut per sorpresa a peu pel carrer Trafalgar, prop de l’Arc de Triomf, i ha pujat a l’escenari de l’acte organitzat per JxCat. En acabar el discurs ha anat uns metres acompanyat del president del Parlament, Josep Rull, diversos dirigents del partit, dels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Quim Torra, i del seu entorn més proper, com l’advocat Gonzalo Boye.

La comitiva s’ha dirigit rodejada de periodistes cap al parc de la Ciutadella i el Parlament per al ple d’investidura de Salvador Illa, però a l’expresident català ja no se l’ha vist més. Se sospita que ha agafat un cotxe i ha marxat de la zona. Els Mossos estan fent controls a tots els vehicles que surten cap a França a la frontera de la Jonquera. Miren l’interior dels cotxes sense obrir el maleter.