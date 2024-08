La Mesa del Parlament rebutja per segon cop aturar el ple a petició de Junts després de reunir la Junta de Portaveus

La Mesa del Parlament ha rebutjat per segon cop aturar el ple d'investidura a petició de Junts després de reunir també la Junta de Portaveus. Així, la sessió s'ha reprès a les 16:45 hores d'aquest dijous. La formació de Carles Puigdemont ja havia demanat suspendre el debat a les 15 hores pel dispositiu policial per detenir l'expresident, però l'òrgan amb majoria de PSC i ERC ho ha tombat. Quan s'ha reprès, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha fet una petició de reconsideració explicant que hi havia una ordre de detenció del secretari general de Junts, Jordi Turull, per haver ajudat a Puigdemont a fugir. Una informació que els Mossos d'Esquadra han desmentit afirmant que només el citaran a declarar.

Durant la represa del ple, Batet ha demanat la paraula de nou per explicar que Junts accepta la decisió de la Mesa de rebutjar la reconsideració del seu grup. Així com per "respecte" al candidat Illa, que no té "responsabilitat" davant la situació "excepcional", tal com ha afegit Batet.

Fins aquest matí han intervingut el candidat a la presidència, Salvador Illa, Junts, ERC i PPC. Ara, el debat s'ha reprès amb Vox.