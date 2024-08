Lluís Puig i Toni Comín opten finalment per quedar-se a l’exili malgrat el retorn de Puigdemont

L’exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha decidit quedar-se a l’exili i no tornar al Principat pel ple del debat d’investidura de Salvador Illa, segons ha confirmat ell mateix a l’ACN. De fet, Puig ja ha delegat el seu vot al president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, cosa que no ha fet -o com a mínim per ara no s’ha anunciat- l’expresident Carles Puigdemont. Tampoc ha tornat l’exconseller de Salut i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, segons fonts coneixedores, que apunten que segueix a l’exili. Inicialment, Puigdemont, Puig i Comín tenien previst tornar plegats de l’estranger però els dos exconsellers, que també afronten càrrecs de malversació, han optat finalment per no fer-ho.