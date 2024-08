L'entitat ultra Hazte Oír denunciarà Marlaska, Aragonès i el cap dels Mossos per ''omissió del deure de perseguir delictes''

L'entitat ultra Hazte Oír ha anunciat aquest dijous que denunciarà al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a president del Govern en funcions, Pere Aragonès, i al cap dels Mossos d'Esquadra per "omissió del deure de perseguir delictes". Segons han apuntat en un missatge a 'X', l'equip legal d'aquesta organització no descarta activar "altres mesures" davant la no detenció de l'expresident Carles Puigdemont, que aquest matí ha tornat a Barcelona després de set anys d'exili. El dirigent de Junts ha fet un breu discurs al passeig Lluís Companys i, posteriorment, ha desaparegut. Els Mossos han activat posteriorment l'operatiu 'Gàbia' per localitzar-lo.