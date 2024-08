Interior i Mossos compareixeran aquest divendres per donar explicacions sobre el dispositiu per detenir Puigdemont

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, acompanyat del director general de la Policia, Pere Ferrer, compareixeran en roda de premsa aquest divendres a les 11.00 h des del Departament d'Interior per donar explicacions sobre el dispositiu per detenir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. També hi intervindran el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, la comissària de Prefectura, Rosa Bosch, i altres comandaments després que hi hagi dos agents del cos detinguts per suposadament haver ajudat a l’expresident a fugir. La investigació, liderada per la Comissaria General d'Informació, continua oberta i no es descarten noves detencions.

La policia catalana també vol citar a declarar el secretari general de JxCat, Jordi Turull, pel seu paper en la fugida de Puigdemont.