Els Mossos detenen dues persones i en denuncien una quinzena més en les protestes al Parlament

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones i n'han denunciat penalment una quinzena més en el marc dels aldarulls que hi ha hagut a les immediacions del Parlament durant l'arrencada del debat d'investidura de Salvador Illa i després del discurs de l'expresident Carles Puigdemont a la zona d'Arc de Triomf. Des del cos policial han justificat l'ús de gas pebre per recuperar l'espai després dels moments de "tensió i agressions" contra la línia policial per part dels manifestants. Les detencions, afegeixen, són fruit d'aquestes agressions. Segons els Mossos, unes 4.500 persones s'han concentrat entre Arc del Triomf i les immediacions del Parlament i els incidents remarcables han estat en dos accessos al carrer Pujades.

La policia també apunta que en un altre punt, una porta no habilitada al carrer Pujades, els manifestants han forçat el cadenat i han accedit momentàniament a la Ciutadella fins que les dotacions han pogut fer-los sortir.