Els Mossos desactiven l'operatiu 'Gàbia' però mantindran controls esporàdics prop de la frontera

Els Mossos d'Esquadra han confirmat oficialment que han desactivat aquest dijous a la tarda l'operatiu 'Gàbia' per trobar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tot i mantenir controls esporàdics en alguns punts, com a la frontera administrativa amb França.

Els controls han quedat inactius durant unes hores al migdia per raons operatives, segons els Mossos d'Esquadra. Passades les sis de la tarda, però, s'han reprès a la Jonquera, tant a l'AP-7 com a l'N-II. A l'autopista, els Mossos aturen sobretot autobusos i furgonetes. A l'N-II han muntat un dispositiu a la rotonda que enllaça tant l'accés nord de la sortida 1 de l'AP-7 com la carretera cap al Pertús.

Durant el matí, s'han fet controls en diversos punts, com ara l'avinguda Meridiana de Barcelona, l'AP-2 a l'altura de Soses (Segrià) cap a l'Aragó o a l'AP-7 a la Jonquera i la N-II al Pertús en direcció a França. El dispositiu Gàbia per intentar localitzar Puigdemont ha provocat cues importants en algunes carreteres.