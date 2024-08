Illa comunica a Rull que té la majoria per ser investit president de la Generalitat

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha comunicat al president del parlament, Josep Rull, que ja té la majoria suficient per ser investit president de la Generalitat. Així ho ha anunciat el mateix Illa en una intervenció a la Comissió Executiva del partit just l'endemà que la militància d'ERC avalés el pacte amb els socialistes. Illa ha celebrat els "bons" acords amb ERC i comuns i s'ha compromès a complir-los "íntegrament" malgrat "els inconvenients, les dificultats i les qüestions sobrevingudes". Sobre la carpeta del finançament, Illa ha remarcat que Catalunya té dret a un model singular i ha afirmat que aquest sistema s'ha ideat "sense perjudicar ningú". "Els acords no van contra ningú", ha subratllat Illa.

El líder dels socialistes s'ha mostrat "molt satisfet, molt feliç i molt esperançat" amb els dos acords amb ERC i els comuns. Segons creu, aquests pactes formen part d'un "projecte progressista, ambiciós, solvent i transparent". Illa ha volgut subratllar el seu compromís amb el compliment "íntegre" d'aquests dos "bons acords", després que des d'ERC la secretària general dels republicans, Marta Rovira, advertís Illa de la "desconfiança" de part de la militància i l'avisés que el 'sí' d'ERC a la investidura serà "vigilant i exigent" i "ni absolut ni gratuït".

"Pot haver-hi inconvenients, pot haver-hi dificultats i pot haver-hi qüestions sobrevingudes, però aquests acords dibuixen un horitzó que vincula el PSC i em vincula a mi, i el nostre compromís és complir-los íntegrament", ha insistit.

Illa no ha entrat a desgranar els detalls dels dos pactes, però sí que ha remarcat que no són "contra ningú" sinó que són "a favor del conjunt dels catalans". En el cas concret del model de finançament, el socialista ha assegurat que Catalunya "té dret" a un finançament singular.

El socialista també ha subratllat que calia "millorar el finançament sense perjudicar ningú i mantenint els criteris de solidaritat". Sobre aquesta qüestió ha afirmat que en cap de les reunions de negociació "ningú ha demanat prescindir del concepte de solidaritat". "Som tres formacions d'esquerres i tenim clar què significa la solidaritat", ha afirmat.

Illa ha agraït a tots dos partits haver fet possible els acords i ha assegurat que tothom ha fet "cessions" per "buscar un terreny comú i un punt de trobada". Ha admès que tenen "projectes diferents, discrepàncies i, en alguns temes, objectius diferents" però ha apuntat que també comparteixen "valors progressistes i d'esquerres". En aquesta línia, ha volgut destacar la seva voluntat de "treballar plegats".

Comunica a Rull que té la majoria

D'altra banda, Illa ha explicat que ha comunicat a Rull que ja té la majoria suficient per ser investit president de la Generalitat. Fonts del Parlament han apuntat que en les properes hores Rull contactarà amb els grups parlamentaris per poder fer la ronda de contactes aquest dilluns. Aquest és el pas previ per poder fer el ple d'investidura.

Si l'agenda de tots els grups parlamentaris quadra per al dilluns, es convocaria una sessió de la Diputació Permanent com a molt d'hora per a l'endemà, el dimarts dia 6 d'agost. Un cop fet aquest pas, el ple d'investidura podria celebrar-se 24 hores més tard, el dimecres, tot i que els terminis podrien allargar-se més.

El líder socialista ha afirmat que té "tot el respecte per les institucions i els seus procediments" i confia que la investidura es pugui fer " de la millor manera possible i el més ràpid possible".

Valoració d'Illa després de setmanes de silenci

Illa s'ha pronunciat així en una intervenció en obert davant els membres de la Comissió Executiva del partit, en què s'ha avalat tots dos pactes d'investidura. El PSC va convocar aquesta executiva extraordinària el dimarts, just l'endemà que ERC anunciés un preacord amb els socialistes per a la investidura d'Illa.

Des de llavors el PSC no havia fet declaracions públiques per valorar aquest pacte, ni tampoc l'acord amb els comuns anunciat el dimecres, i havia mantingut una absoluta discreció durant totes les negociacions. De fet, les úniques valoracions sobre els acords van venir de la número 2 del PSC i líder de l'equip negociador dels socialistes, Lluïsa Moret, que va celebrar els pactes i en va destacar "l'ambició i solidesa".