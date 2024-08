El pla de Trànsit per acabar amb el caos de l'AP-7: radars, carrils addicionals i velocitat variable

Entre el febrer del 2023 i el d'aquest any el trànsit a l'autopista AP-7 ha augmentat un 7%, fet que ha comportat un increment de les retencions i dels accidents de circulació, un 20% més que el 2019. Per això, el Servei Català de Trànsit (SCT) aplicarà diverses mesures que permetran millorar la seguretat de la via així com aportar fluïdesa a la circulació.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ja va apuntar fa unes setmanes que l'alliberament dels peatges en aquesta autopista fa tres anys ha comportat un creixement de vehicles que encara dura, i per això s'està "al límit de capacitat" de la via.

Per aquest motiu, la principal actuació de Trànsit implica gestionar la velocitat de l'AP-7 amb sistemes de velocitats variables a més de 100 quilòmetres. La mesura costarà 12 milions d'euros, segons va explicar Lamiel a TV3 aquest dimarts, i es farà servir intel·ligència artificial per predir congestions i informar els conductors.

Els camions circularan per la dreta

La intenció de Trànsit és que els camions circulin per la dreta, ja que una de les raons dels col·lapses a la via és el seu increment de pas, principalment per Montmeló. En comparació del 2019, des de començament d'any ha augmentat un 16,4% la sinistralitat amb víctimes als vehicles pesants. A més, els camions són presents al 40% dels sinistres amb ferits o morts en aquesta autopista.

Per això, entre les mesures de Trànsit hi ha radars a l'AP-7 al seu pas per Camarles per sancionar els camions que no circulin per la dreta. També s'instal·laran radars als trams amb un increment de circulació de vehicles, com és la zona al sud de Barcelona en trams com Vilafranca o Constantí.

Per acabar amb les congestions es doblaran els carrils addicionals, fins a arribar als 200, i es limitarà la velocitat màxima a 100 quilòmetres per hora. Trànsit també vol regular les millores als accessos a aquesta autopista, per la qual cosa estudia formes d'incorporació fluida que evitin les retencions.

El 2023, Trànsit va anunciar l'aplicació d'una vintena de mesures fins al 2025 en aquesta via davant l'increment de vehicles després de la desaparició dels peatges. En un estudi previ sobre la mobilitat i l'accidentalitat en 43 trams de l'autopista des del 2022, es va constatar un increment important en la durada i la freqüència de les retencions en comparació del 2019.

El tram amb més increment de camions era entre Montmeló i Granollers, seguit de segments entre els Monjos i Vilafranca, i la Granada i Gelida.