Els Agents Rurals fan 920 actuacions durant l'episodi de perill d'incendis d'aquesta setmana

Els Agents Rurals han fet aquesta setmana un total de 920 actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis, com ara inspeccions d'activitats amb risc d'incendi o la restricció d'accés als espais naturals. El cos ha fet aquestes actuacions des de dimarts, quan es va activar per primer cop en aquesta campanya forestal el nivell 4 del pla Alfa, el de màxim risc, i que es va desactivar la mitjanit de divendres. Des d'aquest moment, ja no queda cap municipi a Catalunya en nivell 4 i s'han reobert els cinc espais naturals que estaven tancats des de dimarts. Tot i la millora de les condicions, el cos fa una crida a la prudència en les activitats al medi natural per prevenir possibles incendis.

Aquest divendres, està actiu el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt a 76 municipis de 12 comarques. Per aquest dissabte, la previsió és que es pugui estendre a 135 municipis de 16 comarques.

En aquest episodi es van produir diversos incendis simultanis dimecres. El més destacats és el de Ciutadilla (Urgell), que va afectar 273 hectàrees. A Maçanet de la Selva (Selva), un foc va afectar 3,3 hectàrees; a La Granada (Alt Penedès), un altre incendi va afectar una superfície de 4,6 hectàrees, i a Sant Feliu de Guíxols, un foc va afectar 1,45 hectàrees.