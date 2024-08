Catalunya enceta la segona meitat de l'estiu amb una previsió d'ocupació pràcticament plena: "L'agost és l'agost"

Catalunya enceta la segona meitat de l'estiu amb una previsió d'ocupació pràcticament plena tant en hotels, com en càmpings, cases rurals i apartaments turístics. El sector ha tancat el juliol amb ocupacions altes arreu del territori, però preveu que siguin lleugerament superiors a partir d'aquest mes. "L'agost és l'agost, i sempre hi ha més moviment", ha subratllat Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT). A la costa s'esperen ocupacions de fins al 90%, tot i que el sector admet que cada vegada són més els que trien espais rurals per evitar la calor, com els refugis i albergs de Lleida, que també auguren una ocupació d'entre el 85% i el 95% durant la primera quinzena d'agost.

El sector encara l'agost amb optimisme després d'un juliol marcat per menys presència del públic francès. "Hi ha els Jocs Olímpics de París i quan hi ha una cosa d'aquestes es nota. El francès que potser venia a finals de juliol potser enguany es queda a veure les Olimpíades i decideix venir a finals d'agost", ha raonat el portaveu de la FEHT.

La baixada del turista francès també l’ha copsat el sector dels apartaments turístics. El president de Federatur, David Riba, ha explicat que “ha baixat una mica”, especialment a Tarragona, però “s’ha vist substituït per l'anglès i l'irlandès, que normalment anticipa més les reserves". Tot i això, segons Guardià, a la demarcació de Tarragona l'ocupació durant juliol ha estat "normal", i s'ha mogut entre el 80% i el 90%, unes xifres que afecten tant hotels com càmpings, cases rurals i apartaments turístics.

De fet, des del sector turístic consideren que aquest descens puntual de francesos pot fer que, de retruc, i de forma excepcional, les dates de més volum de visitants s'allarguin fins a principis de setembre. A Barcelona ciutat, l’agost es preveu “molt bo”, amb una previsió d'ocupació hotelera del 87%, "pràcticament igual que l'estiu passat", tot i que encara lleugerament per sota dels nivells prepandèmia.

Una "bona temporada" per als apartaments turístics

Per als apartaments turístics, "és una bona temporada", segons ha explicat Riba. El juliol s'ha tancat amb ocupacions altes, de més del 75% a Girona, Tarragona i Barcelona, en línia amb el que es va aconseguir l'any passat.

A l'agost la previsió és que els apartaments turístics estiguin per sobre del 80% de l'ocupació, arribant al 90% a Girona, i situant-se entre el 80 i el 85% a Tarragona i Barcelona.

Així, Riba ha assegurat que "l'important no són les xifres d'ocupació", sinó, "tancar un preu de reserva més alt". "Això és el que implica un turisme de més qualitat", ha reivindicat. De mitjana, els turistes s'estan unes vuit nits en els apartaments.

Ocupació "semblant" als càmpings catalans

Els càmpings catalans també han tancat un juliol amb unes xifres d'ocupació "molt i molt semblants" a les de l'estiu passat i afronten l'agost amb les mateixes perspectives.

El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha detallat que el primer més fort de l'estiu acaba amb una ocupació d'entre el 60 i el 70% (amb una xifra una mica més elevada als establiments de costa que als d'interior) i que la previsió inicial és que volti el 85% a l'agost.

"Són bones xifres perquè hem d'entendre que són 31 dies i que la darrera setmana ja hi ha molta gent que torna cap a casa i no són ocupacions plenes. Les setmanes més fortes són normalment la segona i la tercera i la clau és la del 15 d'agost, quan freguem el ple", ha explicat.

En relació amb el perfil del visitant, Gotanegra ha assenyalat que als càmpings de la zona interior del país, el 90% és turista català, mentre que a la costa hi ha més campistes internacionals, sobretot públic anglosaxó o provinent de països com Alemanya, França, Suïssa o Bèlgica.

El president dels càmpings també ha posat en relleu que, arran de la pandèmia, els catalans van "descobrir" el sector i que cada cop hi ha més visitants de proximitat. També han detectat un increment de turistes del País Basc i Navarra.

A tall d'exemple, Gotanegra explica que a les comarques gironines el juliol ha acabat amb un "lleuger increment" de turistes i esperen, per aquest agost, una ocupació d'entre el 80-85%, una dada molt semblant a la de l'any anterior.

El president de l'Associació de Càmpings també subratlla que estan assolint un dels reptes que fa anys que s'havia fixat el sector: aconseguir cada cop més desestacionalitzar el turisme i allargar la temporada: "Per a nosaltres, la millor notícia és poder tancar l'agost dient que tenim reserves de cara al setembre i que podrem allargar la temporada fins a la tardor. Això és important, també, a l'hora d'allargar la contractació de personal".

Allunyar-se de la calor

Més enllà de les opcions clàssiques de platja, a l'estiu també hi ha qui opta per espais rurals per evitar la calor. Les cases rurals de la Catalunya Central, per exemple, preveuen una bona ocupació de cara al mes d'agost.

Des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, el seu president, Oriol Baños, ha explicat que de moment l'ocupació se situa en un 80%, però que esperen poder arribar a les dades registrades en altres anys d'entre el 90 i el 95%.

Un dels associats, Jordi Soler, assenyala que el perfil del turista que va a alguna de les cases que té a Puigventós (Castellar del Riu) busca sobretot la tranquil·litat de la zona, però cada vegada més també cerquen poder estar frescos durant el dia i la nit. Per exemple, en dies calorosos en què a moltes zones de la Catalunya Central s'arriba als 40 graus: "a Puigventós no es passa dels 30", ha matisat.

Les cases rurals de l'Alta Anoia no són tan optimistes i de moment registren ocupacions molt variables. Pel que fa al turisme rural a Osona, el sector espera arribar a les xifres de l'any passat, situades en un 70%.

Visitar parcs naturals

A Lleida una opció molt buscada també és la dels refugis i els albergs. La demarcació compta amb 66 refugis, amb 2.072 places, una gran part de les quals al Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i la Cerdanya. "Lleida és ideal pel bon funcionament d'aquest tipus d'allotjaments atès els seus espais naturals", ha defensat el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre.

Segons Alegre, l'ocupació prevista per al mes d'agost en aquest tipus d'allotjament s'alinea amb la del sector hoteler, i se situaria entre el 85 i el 95% durant la primera quinzena del mes, amb pics on es podria assolir el 100%. El percentatge baixaria al voltant del 80% cap a finals d'agost.

En aquest sentit, el guarda del refugi del Fornet (Alt Àneu), Filip Jankeje, ha explicat que esperen que l'ocupació a l'agost sigui millor que la del juliol. I ha agregat que el perfil dels turistes a l'agost preveu ser molt més familiar que la resta de mesos de l'any.

Pel que fa als albergs, Juli Alegre ha explicat que la demarcació disposa de 37 equipaments amb una oferta de 2.711 places. L'ocupació prevista és similar a la dels refugis, tot i que el percentatge serà inferior en el cas dels que s'ubiquen a la plana de Lleida. "El turista busca més el clima agradable del Pirineu atès la intensa calor que sol fer, com aquests dies, a les comarques de la plana", ha conclòs.