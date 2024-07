ERC i els socialistes s’intercanvien els darrers documents per a desencallar el preacord per a investir Illa

El preacord entre ERC i el PSC -amb el vistiplau i la implicació del PSOE i la Moncloa- podria arribar en qüestió d’hores. Republicans i socialistes han intercanviat aquest mateix dilluns al matí els que podrien ser els darrers documents per a tancar els últims serrells del pacte que permetria al líder del PSC, Salvador Illa, ser investit president de la Generalitat. Des del carrer Calàbria de Barcelona, l’executiva d’ERC roman reunida des de les 9:30 hores, a l’espera, asseguren fonts republicanes, que els socialistes acceptin les "garanties de compliment” d’algun dels punts acordats, que tindrien a veure amb els compromisos que pugui assolir el Ministeri d’Hisenda sobre el sistema de finançament.

Des de l’entorn socialista asseguren que tant el PSC com la Moncloa ja han enviat aquest dilluns un nou redactat que donaria resposta a les exigències dels republicans. En canvi, des d’ERC, no confirmen la recepció d’aquest document i es limiten a assegurar que estan encara a l’espera que Moncloa i el PSC posin per escrit les garanties que ajudarien a esvair els dubtes que tenen fins ara al partit de Marta Rovira i Oriol Junqueras.

Si finalment entre aquest dilluns i aquest dimarts el preacord es tanca entre socialistes i republicans, ERC podria engegar la maquinària interna per a explicar el pacte entre els seus durant uns dies per a acabar convocant la consulta a la militància la segona meitat de la setmana. Amb aquest calendari, si els republicans validessin l’acord, la setmana vinent el president del Parlament, Josep Rull, faria una ronda de contactes exprés amb els grups i podria convocar la sessió d’investidura a meitat de setmana.

Cal recordar, però, que per a que Illa sigui investit s’ha de garantir també el suport dels Comuns al candidat del PSC. Tot i que fonts de les dues formacions mai han donat per tancat del tot l’acord, tant a un costat com a altre asseguren que el pacte és possible i està molt avançat.