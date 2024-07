Boye: “Els patriotes espanyols s’estan donant cops de colze per veure qui fa la detenció de Puigdemont”

L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat aquest diumenge que entre els "patriotes espanyols" hi ha “cops de colze” per veure qui deté l’expresident quan torni a Catalunya. En una entrevista a ‘El Suplement’, Boye ha donat per fet l’arrest, però ha remarcat que l’ordre de detenció “no té mandat legal”. “Hi ha molts incompliments perquè algú se senti emparat a actuar en base a aquesta ordre de detenció”, ha afirmat, assegurant que la petició es fa desobeint una llei en vigor, la de l’amnistia. En tot cas, Boye diu que estan preparats “per tots els escenaris imaginables” i avisa que una detenció dins del Parlament seria “molt greu” i un “atemptat més a la democràcia”.

L’advocat de Puigdemont ha defensat que l’expresident ha estat “molt clar” i vol tornar quan hi hagi investidura. “La data no la posem nosaltres”, ha remarcat.

“El President mai ha supeditat les seves actuacions polítiques en funció del que estableixi el Suprem”, ha dit Boye, admetent que tots els escenaris són oberts “al que considerin els jutges del Suprem respecte a una llei en vigor”.