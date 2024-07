Alerta per tres dies de calorada intensa amb 40ºC a l'Empordà

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per l'arribada de tres dies de calorada intensa a Catalunya. Des de dilluns i fins dimecres, les màximes podran fregar o superar els 40ºC a diverses poblacions de Ponent, interior de Girona i la Catalunya Central. Alt Empordà i Baix Empordà seran les dues comarques on aquest dilluns es podria arribar als 40ºC, mentre que per dimarts s'esperen valors de 38ºC a moltes zones del prelitoral i dels 40ºC a punts de la depressió Central i de Ponent. En paral·lel, la calor nocturna també serà ben present durant aquests tres dies a nombroses comarques de Catalunya -especialment a la costa i prelitoral- amb mínimes que no baixaran dels 23-26ºC.