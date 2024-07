Una noia trans denuncia una agressió multitudinària durant un torneig de futbol a Manresa

Després de l'agressió, aquest dilluns la família ha decidit presentar una denúncia als Mossos perquè els fets no quedin impunes. Segons ha informat la policia catalana, en aquests moments estan investigant els fets per localitzar els autors de l'agressió i esbrinar si es tractaria del mateix grup de menors que han provocat altres episodis violents a la ciutat, com una baralla multitudinària que hi va haver a finals de maig als Trullols.

En un comunicat, l'organització del Mundialet i la ONG Diapo han condemnat rotundament l'agressió al Congost. En el seu escrit, defensen que el torneig busca ser "una eina de cohesió social i d'orgull de la diversitat que hi ha a la ciutat i fets com els d'aquest diumenge no representen els valors del torneig ni el nostre club".

Per la seva part, l'Ajuntament també ha condemnat els fets i ha mostrat tolerància zero contra aquest tipus d'agressions. Fonts del consistori han informat que s'han posat en contacte amb l'organització del torneig i amb els cossos de seguretat per posar-se al seu servei.