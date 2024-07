La CUP critica el vistiplau del Govern a amnistiar policies i li exigeix que torni les multes a independentistes

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha criticat que el Govern estigui "donant suport a l'amnistia de policies" i li ha exigit que "comenci a actuar d'ofici per retornar les sancions econòmiques interposades contra independentistes". "És un deure", ha assegurat en declaracions a la premsa aquest dissabte, i no fer-ho suposa estar "col·laborant amb la repressió". Estrada ha participat a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ACN) en contra de com s'està aplicant la llei d'amnistia i ha advertit que "a ningú no li pot sorprendre el paper de l'aparell judicial espanyol".

"Sempre hem defensat la necessitat de mantenir certa cautela respecte d'aquest desplegament perquè coneixem el tarannà franquista que impregna aquest aparell judicial espanyol i especialment l'alta judicatura", ha dit la dirigent anticapitalista, que també ha lamentat que l'amnistia hagi quedat "totalment desvinculada" de l'autodeterminació de Catalunya. "Tal com està formulada, ni acaba amb la repressió ni ens permet avançar cap a la independència. De fet, la repressió continua", ha avisat.