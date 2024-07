Wagensberg recorda els qui encara estan a l'exili: “En queden tres”

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha recordat les persones que encara estan a l'exili en el moment en què ha creuat la frontera pocs minuts abans de dos quarts de nou del matí. En una entrevista a Rac 1, ha assenyalat que encara en queden 3, en referència a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, i també ha recordat que "hi ha molta gent per amnistiar". L'exconseller Puig ha anat a acomiadar els exiliats a Suïssa que han tornat aquest divendres i Wagensberg ha explicat com ha anat la trobada. "Ens hem abraçat i ens hem promès que no deixarem de treballar perquè ell pugui creuar. Ha estat un moment dur", ha relatat. El diputat d'ERC ha afegit que han tingut una "sort immensa" per l'arxivament de la causa contra Tsunami.