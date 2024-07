Rovira, des de Cantallops: "Hem vingut a unir tot l'independentisme i a acabar el que vam començar"

"Hem vingut a unir tot l'independentisme i a acabar el que vam començar". Aquestes han estat les primeres paraules en públic de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en tornar a Catalunya. Durant l'acte d'aquest divendres al matí a Cantallops per rebre els exiliats pel Tsunami, els qui han estat investigats per la causa s'han conjurat per celebrar la "victòria". I han recordat que encara hi ha més "represaliats", en referència a la resta d'exiliats (Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín), els perseguits pel cas 'Judes', i les persones "represaliades" que encara no estan amnistiats.

Cantallops ha estat la primera parada de Catalunya on s'han aturat els exiliats del Tsunami, que van començar a baixar dijous al migdia des de Ginebra cap a la Catalunya Nord. El municipi de l'Alt Empordà, ple de gent, ha rebut Rovira, Wagensberg (veí de Cantallops), Rodríguez, Serra i Campmajó, amb una comitiva de partits i entitats i del moviment independentista.

En l'acte, Rovira ha destacat que cal celebrar la "victòria absoluta" d'avui perquè l'independentisme ja porta masses dies que "no celebra res". "Ha de ser un doll d'energia positiva per tornar-nos a aixecar", ha afegit. En un to positivista, la secretària general d'ERC ha argumentat que tornen "més convençudes que mai" de la victòria del moviment.

"Hem vingut aquí per acabar la fiena que vam deixar a mitges, a recomençar, i per unir tot el moviment independentista, perquè només plegades ho farem possible. Som aquí per acabar el que vam començar, carregades de més raons que mai per arribar fins al final", ha exclamat.

Al seu torn, Wagensberg s'ha mostrat "molt content" de tornar a casa, però ha recordat que Lluís Puig no ha pogut creuar la frontera. L'exconseller els ha acompanyat fins a la Porta dels Països Catalans, poc abans de creuar la frontera amb l'Estat: "Hem de seguir lluitant. I és el que farem després de celebrar-ho", ha afirmat Wagensberg.

El periodista Jesús Rodríguez ha fet una apel·lació perquè es mantinguin els "llaços de fraternitat" que han creat entre ells a l'exili. "Conservem la unitat antirepressiva, i en tots els àmbits que puguem a la vida", ha reclamat.

Serra ha agraït el suport d'Òmnium, i ha cridat a convertir la lluita a l'exili per una lluita contra la causa general que persegueix "tot un moviment". Finalment, Campmajó ha constatat la "paradoxa" de marxar de l'exili per tornar a un territori "ocupat": "Jo torno a acompanyar-vos ara de l'exili cap a la llibertat".