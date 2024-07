Els Mossos executen a l'AP-7 el primer macrocontrol de l'estiu contra droga, armes i coure

Dins del pla de Seguretat Integral posat en marxa a tota Catalunya per aquest estiu pels Mossos d'Esquadra s'ha establert la possibilitat de realitzar macrocontrols policials de manera aleatòria a qualsevol punt del territori per donar una resposta més eficaç davant la lluita contra el tràfic de drogues, armes o metalls que es roben molt com el coure. Aquests dispositius estàtics de control comptaran amb la presència de nombrosos efectius de diverses unitats del cos, com les d'ordre públic (Brigada Mòbil i Àrea Regional de Recursos Operatius), passant per l'aèria, la canina, o la de trànsit, entre altres.

El primer dispositiu d'aquestes característiques ha tingut lloc la matinada d'aquest dijous a l'antic peatge de la Roca a l'AP-7, en direcció Girona. L'inspector Ramón Chao, sotscap de la divisió d'intervenció de Mossos, ha assenyalat que es tracta d'un "punt estratègic", ja que aquesta autopista és una "via ràpida" que connecta el sud de la península amb Europa, creuant tota Catalunya, a més d'estar prop de la zona turística de la costa de Girona.

100 agents de mossos

Un centenar d'efectius de Mossos juntament amb membres del Servei Català de Trànsit i de l'Agència Tributària han format part del macrocontrol que ha tallat l'accés de l'AP-7 cap al nord mentre es garbellava els vehicles que passaven. En concret s'han inspeccionat uns 60 turismes, uns 8 camions i autocars i s'han identificat unes 80 persones.

L'Agència Tributària ha desplegat un escàner de grans dimensions que ha passat per vehicles pesants per saber la càrrega que portaven. En cas de sospita feien obrir els camions o autocars, com és el cas d'un que venia des d'Algesires.

Carlos Gavilanes, cap de l'Àrea Regional de Vigilància Duanera a Catalunya, ha explicat que es tracta d'un escàner mòbil molt potent per detectar càrrega que s'emporti de contraban com a droga, armes o cigarrets, i que descobreix la presència d'una persona oculta en el vehicle per al procés per evitar algun mal per radiació.

L'inspector Ramón Chao ha remarcat que aquest és el primer "macrocontrol estàtic integral" però la intenció és fer dispositius similars de manera periòdica i aleatòria a qualsevol carretera o localitat catalana durant tot l'estiu. En aquest sentit, ha recordat que el pla de seguretat integral presentat fa uns dies indicava que es realitzaran aquests "dispositius d'una envergadura superior a la normal".

"La delinqüència no té un caràcter estàtic"

"Ens hem adonat que la delinqüència no té un caràcter estàtic, sinó que és molt mòbil, es mou molt i usa les vies ràpides, com les autopistes, per desplaçar-se. Per això aquests dispositius pretenen controlar aquestes vies per a impedir la facilitat de moviment" dels delinqüents, ha destacat l'inspector. A més, ha afegit que al costat d'aquest macrocontrol hi ha uns altres que es fan alhora en vies secundàries per "impedir rutes de fuita" dels delinqüents.

L'inspector ha destacat que els Mossos usen "la intel·ligència policial per ser més efectius" i garantir un efecte dissuasiu sobre els sospitosos. Per això aquest macrocontrol està orientat a cobrir una seguretat integral i atrapar a qualsevol criminal, siguin traficants de drogues i armes o lladres de coure o d'habitatges així com persones amb requeriments judicials pendents i conductors borratxos i drogats o que circulin de manera negligent.

A més, els agents han comptat amb la col·laboració de gossos entrenats per detectar droga i un helicòpter de suport. D'aquesta manera, els Mossos han llançat un avís que executaran actuacions integrals per acabar amb tota mena de delinqüència.